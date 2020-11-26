Новая энергоавария произошла в крупном жилом районе Владивостока

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Энергоавария в четверг оставила без света жителей Первомайского района Владивостока, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы "Дальневосточной распределительной сетевой компании".

"Зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. Бригады ДРСК приступили к устранению повреждения и восстановлению электроснабжения потребителей. Свет в домах жителей появится в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на линии произошел обрыв провода. Повреждение произошло не на ранее восстановленном участке линии.

Как сообщалось, Первомайский район Владивостока, где проживает около 60 тыс. человек, был обесточен 20 ноября из-за ледяного шторма, в среду энергоснабжение было восстановлено. Из-за обледенения на проводах и сверхнормативной нагрузки на ЛЭП упало две металлических опоры. Специалисты компании установили три новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало массовые энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

В настоящее время большинство энергоаварий устранены. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электричества остаются около 6 тыс. человек, энергоснабжение большинства из них относится к Приморскому филиалу "Оборонэнерго". Без теплоснабжения остаются около 3,3 тыс. человек.

Власти Приморья в свою очередь сообщили, что без света остаются 15 тыс. человек в шести муниципальных образованиях.