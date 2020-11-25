В Приморье около 6,5 тысяч человек остаются без света после циклона

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики седьмой день устраняют аварии на сетях после прошедшего 19 ноября на юге Приморья циклона, без света остаются 6 550 тысяч человек, в том числе во Владивостоке. Таковы данные Минэнерго на 8:00 среды по московскому времени.

Большинство остающихся без света потребителей находятся в зоне ответственности филиала "Приморский" АО "Оборонэнерго".

По данным Минэнерго на вечер вторника, без света оставались часть бытовых потребителей в 23 населенных пунктах, в том числе во Владивостоке, - около 57,4 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ДРСК, компания завершила восстановительные работы во Владивостоке. "После завершения работ на своих объектах и восстановления электроснабжения во Владивостоке и в большинстве населенных пунктах Приморья в приморском филиале ДРСК было принято решение об оказании помощи коллегам в Артемовском городском округе", - отмечается в сообщении.

В Артеме энергетики будут расчищать линии электропередачи от обледенелых веток и упавших деревьев, устранять обрывы проводов и другие повреждения сетевого оборудования. На своих объектах энергетики ДРСК завершают работу по заявкам потребителей в отдельных населенных пунктах края.

В настоящее время смежные сетевые компании продолжают работы в распредсетях, находящихся в их обслуживании.

Как сообщалось, в среду специалисты Дальневосточной энергетической компании (ДРСК) полностью восстановили электроснабжение в домах жителей района Чуркин Владивостока, в котором проживает более 60 тысяч жителей. Это была самая масштабная энергоавария в городе.

Без света остается часть жителей острова Русский. Специалисты Оборонэнерго в среду планируют восстановить энергоснабжение в 40% домах жителей острова. На восстановление всех сетей, по их прогнозам, уйдет еще несколько дней.

К работе подключились военные

Ранее в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) заявила о привлечении к ликвидации последствий циклона. На базе общевойскового объединения, отдельных соединений и воинских частей ВВО в Приморском крае сформированы 17 сводных отрядов, в состав которых входит 554 военнослужащих и 86 единиц военной и специальной техники.

В ВВО созданы оперативные группы для руководства хода устранения последствий ЧС. Военные помогают обеспечить жителей пострадавших от циклона районов горячим питанием, на 20 полевых кухнях приготовлено свыше 28 тысяч порций. Также военнослужащие убирают упавшие деревья, столбы, обрабатывают дороги от гололеда.

Во Владивостоке силами сводных отрядов расчищено 75 км дорог, вывезено 35 машин поваленных деревьев. В городе Артем расчищена центральная территория парка культуры и отдыха, разобраны завалы и очищены дороги от поваленных деревьев по улицам Фрунзе и Кирова, вывезено 14 машин с ветками.