Facebook выплатил штраф в 4 млн руб., связанный с локализацией данных россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Приставы прекратили в отношении Facebook исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа в 4 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы.

"Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук в четверг.

К настоящему моменту информация об исполнительном производстве в отношении Facebook уже удалена из Базы данных исполнительных производств ФССП.

Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей каждому за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ.

Twitter штраф пока не оплатил.

В феврале этого года суд вынес решения об административных штрафах в 4 млн рублей в отношении Facebook и Twitter за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ.

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района оштрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 млн.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.