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ФССП объяснила свою позицию по штрафу в 4 млн рублей для Twitter

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) добивается принудительного взыскания с Twitter штрафа в 4 млн рублей за отказ компании локализовать персональные данные российских пользователей. Так пресс-бюро ведомства ответило на запрос "Интерфкса".

"В ФССП России возбуждено исполнительное производство на основании постановления мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы о признании иностранного юридического лица Твиттер Инк. (Twitter Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначении наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Приставы принимают законные меры, чтобы добиться исполнения требований исполнительного документа.

Twitter оспаривает решение приставов: в компании считают, что в ее отношении нельзя возбуждать исполнительное производство, поскольку она не зарегистрирована в России. 16 ноября жалобу компании к судебным приставам отклонил Мещанский суд, а 24 ноября ее отказался рассматривать Пресненский суд.

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории России. Тогда штрафы составили по 3000 рублей. К концу года были приняты поправки об увеличении штрафов - до 18 млн рублей для юрлиц за повторное нарушение.

13 февраля 2020 года мировой судья оштрафовал Twitter на 4 млн рублей. за неисполнение требования обеспечить хранение данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

Такой же штраф был назначен Facebook. Судебные приставы в начале июня завели исполнительные производства в отношении обеих компаний.

Ранее 26 ноября стало известно, что Facebook оплатил свой штраф в полном объеме и исполнительное производство в отношении компании прекращено.

Twitter Пресненский суд Москва Мещанский суд ФССП Роскомнадзор Facebook

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