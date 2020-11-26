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Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев

Без света остаются 9 678 человек

Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев
Последствия сильного циклона во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Восстановление энергоснабжения в пострадавших от стихии районах Владивостока по постоянной схеме займет до двух месяцев, заявил в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток. В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сказал он на заседании правительства по видеосвязи из Владивостока.

Министр также рассказал, что в Приморье были переброшены аварийные бригады, спецсредства и оборудование из соседних регионов Дальневосточного федерального округа.

"Развернуты 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и индивидуальных домов людям переданы более 4 тыс. газовых плит и 50 тыс. газовых баллонов", - доложил министр.

По его словам, для восстановления поврежденных опор ЛЭП на протяжении всей недели круглосуточно работали аварийные бригады численностью 3 тыс. человек и более тысячи единиц техники.

"К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9 678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах", - сказал Чекунков.

Министр отметил, что на рабочая группа по ликвидации ЧС в Приморье приняла решение не просто восстановить нормальное жизнеобеспечение жителей региона и привести в порядок пострадавшие территории, но и создать более прочный запас мощности для противостояния ударам стихии в будущем.

"Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизни и здоровье людей", - сказал он в связи с этим.

В свою очередь премьер РФ Михаил Мишустин поручил Чекункову держать завершение работ по ликвидации последствий ЧС под личным контролем и докладывать профильному вице-премьеру о необходимой дополнительной помощи.

Мишустин также попросил министров впредь вылетать на места ЧП в регионах.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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Владивосток Алексей Чекунков

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