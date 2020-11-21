Движение по мосту на остров Русский перекрыли из-за падения льда

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение по мосту, который связывает Владивосток с островом Русский, закрыто из-за обрушения льда с вант, сообщили "Интерфаксу" в администрации краевого центра в субботу.

"С вант Русского моста падают большие куски льда. В целях безопасности принято решение его закрыть", - сказал собеседник агентства.

Сроки ограничения пока не называются.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, где введен режим ЧС. По данным властей края, около 150 тыс. человек в Приморье остаются без света, воды и тепла. Правительство края сообщило, что восстановительные работы оцениваются в 80 млн рублей.