Во Владивостоке восстановили теплоснабжение всех домов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу тепла во все дома Владивостока, сообщило Минэнерго.

На острове Русском теплоснабжением обеспечены все потребители, пока сохраняются ограничения по подаче электроэнергии, добавили в ведомстве.

Восстановление энергоснабжения в пострадавших от стихии районах Владивостока по постоянной схеме займет до двух месяцев, заявил ранее в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По состоянию на полдень четверга, снабжение водой, теплом и электроэнергией было восстановлено для 94% пострадавших.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.