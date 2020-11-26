Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:07Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Во Владивостоке восстановили теплоснабжение всех домов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу тепла во все дома Владивостока, сообщило Минэнерго.

На острове Русском теплоснабжением обеспечены все потребители, пока сохраняются ограничения по подаче электроэнергии, добавили в ведомстве.

Восстановление энергоснабжения в пострадавших от стихии районах Владивостока по постоянной схеме займет до двух месяцев, заявил ранее в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По состоянию на полдень четверга, снабжение водой, теплом и электроэнергией было восстановлено для 94% пострадавших.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Минэнерго РФ Владивосток Приморский край

Новости по теме

Новости

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"

Что произошло за день: четверг, 26 ноября

Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

К аварии Ан-124 в Новосибирске привело разрушение элемента двигателя

К аварии Ан-124 в Новосибирске привело разрушение элемента двигателя

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Депутаты Думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Избирательную комиссию Петербурга возглавила Наталья Чечина

Военные РФ провели очередной испытательный пуск новой ракеты "Циркон"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');