Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

В субботу прогнозируется солнце

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Циклон, который обрушился на Владивосток в ночь на четверг, принес около 1,5 месячных норм осадков, снег продолжается.

По данным пресс-службы Примгидромета, во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 143% месячной нормы осадков.

В городе продолжается метель. Снег сохранится в течение дня. Прогнозируется, что в субботу погода будет солнечной, температура днем опустится до минус 1-3 градуса.

Максимальное количество осадков, 297% месячной нормы, выпало в Хорольском районе края с 18 ноября. В городе Находка 223% месячной нормы, такая же ситуация практически во всех южных районах края.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерого- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Без света остаются около 148 тыс. человек. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, здесь введен режим ЧС.