Поправки о верховенстве Конституции и основ нравственности прошли первое чтение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU -Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе России верховенство Конституции и принципов нравственности над международными законами и нормами.

Сейчас Семейный кодекс предусматривает верховенство международного договора над нормами российского семейного законодательства, если они противоречат друг другу. В связи с изменениями Конституции президент внес в Госдуму законопроект № 1036249-7, по которому применение правил международного договора не допускается в их истолковании, которое противоречат Конституции России, а также "основам правопорядка и нравственности". Противоречие может быть установлено в порядке, определенном конституционным законом.

"Упоминание в указанной статье помимо Конституции Российской Федерации основ правопорядка и нравственности продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Президент Владимир Путин осенью внес в Думу всего 16 законопроектов, которые отражают в российском законодательстве нормы обновленной Конституции.

Поправки в Семейный кодекс о верховенстве Конституции - это единственный законопроект из этого президентского списка, к рассмотрению которого до 26 ноября Дума еще не приступала, и последний законопроект "второго пакета" от 14 октября, который остается в палате.

25 ноября был принят в третьем чтении законопроект о Госсовете, который был внесен в том же президентском пакете.

Четыре других инициативы этого пакета были приняты Госдумой 18 ноября: это поправки о верховенстве Конституции в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства, а также закон, вносящий правки о верховенстве Конституции над международными актами и решениями в более чем сотню федеральных законов.

Все законопроекты "первого пакета" президента уже прошли Госдуму, большая часть уже опубликована и вступила в силу (в том числе федеральные конституционные законы о правительстве и о Конституционном суде). Третий пакет от 31 октября готовится ко второму чтению, в нем два законопроекта (в том числе - о праве экс-президента стать сенатором).