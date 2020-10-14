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Норму о верховенстве Конституции закрепят в шести кодексах РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму президентом внесены проекты законов, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории страны, сообщил председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"В этой связи предлагается внести изменения в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов", - сказал Крашенинников журналистам в среду

В частности, изменения вносятся в Гражданский кодекс, Семейный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, а также более чем в 100 законодательных актов, пояснил глава комитета.

"Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. В развитие этой нормы, расположенной в главе 1 в статье 125 Основного Закона, закреплено, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению", - сказал Крашенинников.

В этой связи акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании, добавил он.

Кроме того, Крашенинников напомнил о статье 79 Конституции, где указано, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

В соответствии с этими конституционными положениями законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в кодексах РФ и законах.

В связи с этим в соответствующих статьях законодательных актов РФ предлагается указать, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается, сказал Крашенинников.

Павел Крашенников Госдума

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