Брак как союз мужчины и женщины закреплен в законопроекте о кабмине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Обеспечивать защиту брака как союза мужчины и женщины будет в том числе и кабмин, это предусмотрено новым законом о правительстве России, внесенном в Госдуму президентом РФ во вторник.

Законопроект (1024645-7) о правительстве РФ расширяет полномочия кабмина.

В частности, предлагается прописать новую норму, относящую к полномочиям правительства в области защиты семьи и детства меры, "направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины".

Кроме того, в законопроекте фиксируется приоритет семейного воспитания детей. Так, расширяется норма о полномочиях кабмина, который "содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая приоритет семейного воспитания детей".

Также в законопроекте к полномочиям правительства в области науки, образования и культуры отнесены разработка и осуществление мер "по поддержке изучения и развития русского языка", чего нет в действующем законе.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин внес во вторник в Госдуму пакет законопроектов, направленных на имплементацию поправок к Конституции РФ.

В пакет входят проект федерального конституционного закона (ФКЗ) "О правительстве РФ", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", а также проект ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".