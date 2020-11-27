Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Промышленный альпинист убирает лед с вант Русского моста во Владивостоке Фото: Виктор Гохович/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный, сообщил журналистам в пятницу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы искали, какие в мире есть варианты, не нашли прецедента. Такой высокий вантовый мост никогда так еще в мире ни разу не обледеневал - это высота Эйфелевой башни. Вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают", - сказал Чекунков.

Мост, связывающий остров Русский с материковой частью Владивостока, от обледенения очищает вручную бригада альпинистов.

Он был введен в эксплуатацию в августе 2012 года. Высота пилонов - 324 м. Общая длина - 1885,53 м, ширина проезжей части - 21 м.

Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. По словам специалистов, на пилонах остается 26 тысяч погонных метров льда. Выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября.

Также из-за циклона на острове произошли энергоаварии. Часть жителей поселков остаются без света уже девятый день.

На острове Русский в поселках живут несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ и Приморский океанариум.