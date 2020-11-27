В Приморье отстранили чиновницу, отвечавшую за остров Русский

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил мэру Владивостока Олегу Гуменюку отстранить от работы и привлечь к ответственности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке.

"Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы", - заявил Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока.

Отмечается, что на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

По оценке краевых властей, ситуация с электроснабжением после циклона 19 ноября на острове Русский - самая сложная во Владивостоке. Ведутся восстановительные работы с привлечением военных, бригад энергетиков из других регионов и лесников.

Ситуацию осложняет то, что с 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, Приморский океанариум.