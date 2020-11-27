Производителю вант моста на остров Русский предложили придумать, как их чистить от наледи

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил французской компании Freyssinet, которая монтировала ванты моста на остров Русский во Владивостоке, подключиться к разработке технологии очистки вант от наледи.

Мост закрыли 21 ноября после ледяного шторма, поскольку ванты обледенели и с них начали падать куски льда. Очисткой конструкций занимаются промышленные альпинисты.

"Все необходимые материалы уже направлены французской компании, которая ранее непосредственно монтировала ванты. Ожидаем прибытия их специалистов. Результатом приезда должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда", - сказал губернатор через пресс-службу региональной администрации. Сейчас готовятся разрешительные документы для приезда французов.

Проблему уже обсуждали с местными учеными и профессиональным сообществом, в том числе экспертами из Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. В частности, рассматривалось применение специальных роботов, которые внешне напоминают колпак и уже используются для решения подобных задач в мире, говорится в пресс-релизе. Роботов устанавливают на ванты сверху и путем термодинамического воздействия удаляют ледяные отложения.

Замдиректора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству Росавтодора на Дальнем Востоке Дмитрий Бабак считает, что Freyssinet предусмотреть обледенение моста не могли.

"Компания работает со многими странами, в том числе скандинавскими. Даже в Норвегии, которая славится холодным климатом, ничего подобного ни разу не было", - сказал он.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу заявил, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

Сейчас попасть на остров Русский можно только на пароме. Мост продолжают чистить.