Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Производителю вант моста на остров Русский предложили придумать, как их чистить от наледи

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил французской компании Freyssinet, которая монтировала ванты моста на остров Русский во Владивостоке, подключиться к разработке технологии очистки вант от наледи.

Мост закрыли 21 ноября после ледяного шторма, поскольку ванты обледенели и с них начали падать куски льда. Очисткой конструкций занимаются промышленные альпинисты.

"Все необходимые материалы уже направлены французской компании, которая ранее непосредственно монтировала ванты. Ожидаем прибытия их специалистов. Результатом приезда должна стать технология, позволяющая быстро и эффективно чистить сооружение от льда", - сказал губернатор через пресс-службу региональной администрации. Сейчас готовятся разрешительные документы для приезда французов.

Проблему уже обсуждали с местными учеными и профессиональным сообществом, в том числе экспертами из Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. В частности, рассматривалось применение специальных роботов, которые внешне напоминают колпак и уже используются для решения подобных задач в мире, говорится в пресс-релизе. Роботов устанавливают на ванты сверху и путем термодинамического воздействия удаляют ледяные отложения.

Замдиректора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству Росавтодора на Дальнем Востоке Дмитрий Бабак считает, что Freyssinet предусмотреть обледенение моста не могли.

"Компания работает со многими странами, в том числе скандинавскими. Даже в Норвегии, которая славится холодным климатом, ничего подобного ни разу не было", - сказал он.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу заявил, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

Сейчас попасть на остров Русский можно только на пароме. Мост продолжают чистить.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Владивосток Приморье Росавтодор остров Русский Freyssinet Олег Кожемяко

Новости по теме

Новости

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Пандемия коронавируса

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');