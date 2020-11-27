Несколько тысяч жителей Приморья больше недели остаются без света

В регионе продолжают устранять последствия циклона, прошедшего 19 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают устранять аварии, которые 19 ноября вызвал ледяной шторм на юге Приморья. Без света уже больше недели остаются около 4,4 тысячи человек в пяти населенных пунктах, в том числе во Владивостоке, сообщает Минэнерго по данным на четверг 17:00 мск.

Около 3,8 тысяч человек из тех, кто остается без света, в зоне ответственности филиала "Приморский" АО "Оборонэнерго", в зоне ответственности муниципального унитарного предприятия Владивостока "Владивостокское предприятие электрических сетей" - около 600 человек. Суммарная мощность отключенных потребителей - 6,1 МВт.

В четверг, по данным Минэнерго, была восстановлена подача тепла во все дома Владивостока. По данным ведомства, по состоянию на полдень четверга снабжение водой, теплом и электроэнергией было восстановлено для 94% пострадавших.

На оперативном совещании по ликвидации последствий циклона в Приморье, которое прошло вечером в четверг, руководитель филиала АО Дальневосточной распределительной компании "ДРСК" Сергея Чутенко сообщил, что компания продолжает работы по подключению электричества по всему Приморскому краю. Завершить восстановление планируется в течение ближайших 1,5 недель.

Губернатор края Олег Кожемяко отметил на совещании, что продолжают поступать жалобы от жителей Первомайского района, Эгершельда и острова Русский во Владивостоке.

По его словам, устранять аварии на Русском энергетикам помогут 100 военных, лесники, а также бригады энергетиков из других регионов. Губернатор отметил, что ситуация с электроснабжением на острове - самая сложная во Владивостоке. В том числе и потому, что на острове нет сетей с низким напряжением.

"Кроме того, ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода. Все это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения", - заявил Кожемяко.

С материковой частью Владивостока остров Русский связывает мост. Он закрыт из-за обледенения с субботы. Мост от наледи очищают промышленные альпинисты. По словам специалистов, на пилонах остается 26 тысяч погонных метров льда. Выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.