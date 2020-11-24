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Власти Подмосковья хотят снять часть COVID-ограничений к Новому году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области пока не планируют вводить новых ограничений из-за распространения COVID-19, некоторые из них могут быть сняты к Новому году, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Губернатор выразил надежду, что усилия медицинского персонала и начавшаяся вакцинация от коронавирусной инфекции позволит это сделать.

В настоящее время в Подмосковье действует ряд ограничений: в том числе, введен запрет на массовые мероприятия и посещение музеев. Люди старше 65 лет находятся на самоизоляции.

Хроника 09 января – 24 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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