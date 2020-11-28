Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 28.11В России 2 242 633+27 100В мире 61 645 535+671 885

Пункт временного размещения открыли в кампусе ДВФУ на острове Русском

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Жителей острова Русский в Приморском крае, которые не могут вернуться к себе домой из-за последствий ледяного шторма, приглашают временно разместиться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает в субботу пресс-служба правительства края.

"На сегодняшний день ДВФУ заселил в кампус уже более 700 человек. Помимо студентов и сотрудников ДВФУ это и сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто работает сейчас на острове 24/7. Кроме того, в кампусе уже проживают пять семей с острова Русский", - рассказали в пресс-службе.

В миреВ Приморье отстранили чиновницу, отвечавшую за остров РусскийЧитать подробнее

Отмечается, что на период ЧС ДВФУ может разместить у себя еще 400 семей.

Как сообщалось, в Приморье 19 ноября прошел ледяной дождь. Циклон вызвал сильное обледенение деревьев и проводов, что привело к их обрушению и отключению от электроэнергии десятков тысяч потребителей.

Власти называют ситуацию, сложившуюся на острове Русском самой сложной. В поселках, расположенных на острове проживается несколько тысяч человек. Идут восстановительные работы.

В настоящее время в крае сохраняется режим ЧС регионального характера.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморский край Русский ДВФУ

Новости по теме

Новости

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России упростили правила оформления инвалидности

Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');