Пункт временного размещения открыли в кампусе ДВФУ на острове Русском

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Жителей острова Русский в Приморском крае, которые не могут вернуться к себе домой из-за последствий ледяного шторма, приглашают временно разместиться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает в субботу пресс-служба правительства края.

"На сегодняшний день ДВФУ заселил в кампус уже более 700 человек. Помимо студентов и сотрудников ДВФУ это и сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто работает сейчас на острове 24/7. Кроме того, в кампусе уже проживают пять семей с острова Русский", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на период ЧС ДВФУ может разместить у себя еще 400 семей.

Как сообщалось, в Приморье 19 ноября прошел ледяной дождь. Циклон вызвал сильное обледенение деревьев и проводов, что привело к их обрушению и отключению от электроэнергии десятков тысяч потребителей.

Власти называют ситуацию, сложившуюся на острове Русском самой сложной. В поселках, расположенных на острове проживается несколько тысяч человек. Идут восстановительные работы.

В настоящее время в крае сохраняется режим ЧС регионального характера.