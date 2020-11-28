В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии частично восстановлена на острове Русском, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В домах жителей острова Русский активно восстанавливают электроснабжение. В отдельных поселках уже дали свет (...) Свет дали в жилых домах Аякса. Речь идет примерно о 1,5 тыс. потребителей", - рассказали в пресс-службе.

"Дать свет, тепло в домах жителей края после прошедшего недавно циклона - наша первостепенная задача, - заявил приморский губернатор Олег Кожемяко. - Мы прилагаем все усилия, чтобы решить ее в кратчайшие сроки".

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

После шторма обледенел мост на остров Русский, его закрыли 21 ноября. Уехать с Русского можно только паромом. На острове живут несколько тысяч человек. Предположительно мост откроют 30 ноября.

На утро 28 ноября без света в Приморском крае оставались около 4 тыс. человек.