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Во Владивостоке более 4,5 тыс. жителей города вышли на субботник

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Субботник, организованный во Владивостоке для очистки города от последствий циклона - от снега, наледи, сломанных веток и деревьев, - собрал свыше 4,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба мэрии.

Как рассказали в пресс-службе, жители Владивостока вышли на субботник с лопатами, ледорубами и пилами.

С помощью ледорубов люди прорубали проезды и проходы к жилым домам, собранный снег и лед сразу вывозился. Но, как признались участники субботника, слой наледи на тротуарах и общественных пространствах такой, что за один раз все убрать не получится. Сломанные ветки в одном из скверов жители пустили в переработку, сделав из нее подсыпку на околоствольные круги деревьев.

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Полигон на Холмистой ведет бесплатный прием от управляющих компаний и других организаций порубочных остатков и твердых коммунальных отходов.

Ранее мэрия сообщила, что о желании принять участие в уборке города заявили 324 организации, сотрудники городской администрации, депутаты, управляющие компании, волонтеры и общественные объединения.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. Обледеневшие деревья ломались и падали на дороги, тротуары. По данным мэрии, были сломаны или погибли более 4,5 тысяч деревьев. Не выдерживали наледи провода, фонарные столбы. В городе были повреждены сотни машин.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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Владивосток

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