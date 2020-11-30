Заочно арестованы еще два фигуранта дела об убийстве главы ингушского Центра "Э"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве начальника ингушского антиэкстремистского главка (центр "Э") МВД Ибрагима Эльджаркиева.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Богатырева Бориса и Белхароева Ильяса меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения в отношении каждого из обвиняемых избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции на территорию РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, обоим заочно предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участие в нем; в террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку; в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенных организованной группой. Они объявлены в международный розыск.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его брат Абдулахмед, работавший врачом в московской клинике. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

В уголовном деле об убийстве и покушении на Эльджаркиева, по некоторым данным, фигурирует несколько десятков человек - члены влиятельной ингушской общины баталхаджинцев. Часть фигурантов арестована, другие находятся в розыске.

По данным защиты, изначально мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считало, кроме профессиональной деятельности погибшего, его возможную причастность к убийству одного из лидеров баталхаджинцев Ибрагима Белхароева в декабре 2018 года.