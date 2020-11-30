Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Заочно арестованы еще два фигуранта дела об убийстве главы ингушского Центра "Э"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве начальника ингушского антиэкстремистского главка (центр "Э") МВД Ибрагима Эльджаркиева.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Богатырева Бориса и Белхароева Ильяса меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения в отношении каждого из обвиняемых избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции на территорию РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В РоссииФигурантам дела об убийстве начальника ингушского Центра "Э" вменили терроризмЧитать подробнее

По ее словам, обоим заочно предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участие в нем; в террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку; в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенных организованной группой. Они объявлены в международный розыск.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его брат Абдулахмед, работавший врачом в московской клинике. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

В уголовном деле об убийстве и покушении на Эльджаркиева, по некоторым данным, фигурирует несколько десятков человек - члены влиятельной ингушской общины баталхаджинцев. Часть фигурантов арестована, другие находятся в розыске.

По данным защиты, изначально мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считало, кроме профессиональной деятельности погибшего, его возможную причастность к убийству одного из лидеров баталхаджинцев Ибрагима Белхароева в декабре 2018 года.

Хроника 02 ноября 2019 года – 30 ноября 2020 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ибрагим Эльджаркиев

Новости по теме

Новости

Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Полицейским разрешат управлять НКО

Полицейским разрешат управлять НКО

Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');