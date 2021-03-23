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Фигурантам дела об убийстве главы ингушского Центра "Э" ужесточили обвинение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Фигурантам дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева предъявили обвинение в окончательной редакции, добавив статью о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Источник сообщил, что в зависимости от роли фигурантам, как и раньше, вменяется организация террористического сообщества, совершение террористических актов по эпизодам нападений на Эльджаркиева, незаконном обороте оружия, добавлена статья о незаконном хранении взрывчатых веществ.

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Как ожидается, в ближайшее время сторона защиты и обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела. После этого дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинения.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

В уголовном деле, в рамках которого расследуются обстоятельства убийства и покушения на Эльджаркиева, по некоторым данным, фигурирует несколько десятков человек - члены влиятельной ингушской общины баталхаджинцев. Часть фигурантов арестована, другие находятся в розыске.

По данным защиты, изначально мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считало, кроме профессиональной деятельности погибшего, его возможную причастность к убийству одного из лидеров баталхаджинцев Ибрагима Белхароева в декабре 2018 года.

Хроника 02 ноября 2019 года – 23 марта 2021 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ибрагим Эльджаркиев Ингушетия

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