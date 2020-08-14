Фигурантам дела об убийстве начальника ингушского Центра "Э" вменили терроризм

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Фигурантам дела об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева предъявлены обвинения в создании террористического сообщества или участия в нем, сообщили в СКР. Убийство Эльджаркиева и его брата, а также покушение на него в СК назвали терактами.

У следствия есть доказательства, что сообщество было создано, чтобы принуждать сотрудников правоохранительных органов отказываться от расследования преступлений участников группы.

"Террористическими актами, выразившимися в расстрелах Ибрагима Эльджаркиева со следовавшими с ним сотрудниками полиции и Росгвардии в январе 2019 года в Республике Ингушетия, а с его братом - в ноябре 2019 года в Москве, злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики", - говорится в пресс-релизе.

По делу проходят 12 человек, напомнили в СК. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям об организации террористического сообщества и участия в нем; о терактах, повлекших смерть человека, о незаконном обороте оружия.

Один из подозреваемых объявлен в международный розыск, остальные арестованы. Хасан Полонкоев назван одним из организаторов группы.

Эльдаржкиева и его брата-врача застрелили в Москве 2 ноября 2019 года. В январе 2019 года на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии. В причастности к убийству подозревают участников влиятельной общины баталхаджинцев.