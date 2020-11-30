Алтайского депутата оштрафовали за нарушение самоизоляции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Барнауле Центральный районный суд оштрафовал на 15 000 рублей депутата краевого Заксобрания, единоросса Николая Бушкова за нарушение режима самоизоляции, говорится в материалах на сайте суда.

Его привлекли к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания либо невыполнение предписания органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор).

У депутата подтвердилось заражение коронавирусом, а он нарушил требование по самоизоляции, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" Бушков является гендиректором и единственным собственником ООО "Алтай-Форест".

С начала пандемии в Алтайском крае выявили 26 129 случаев заражения коронавирусом.