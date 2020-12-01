Жалоба на "Дом с маяком" поступила в МВД до закупки хосписом первых наркотиков

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Жалоба на то, что сотрудники детского хосписа "Дом с маяком" нарушают правила оборота и учета наркотических препаратов, поступила в МВД 29 сентября, тогда как хоспис закупил первый такой препарат только 30 сентября, рассказал "Коммерсанту" главврач организации Григорий Климов.

О внезапной проверке хосписа 29 ноября сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава. В МВД ситуацию не комментируют.

Информированная о ходе проверки руководитель юридического отдела Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, эксперт проекта ОНФ "Регион заботы" Анастасия Жданова рассказала газете, что полицейские пришли в хоспис с проверкой 27 октября. Документы с обоснованием необходимости проверки они предъявили после настоятельных просьб главврача Климова и юриста.

Это было определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, подписанное старшим оперуполномоченным восьмого отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве подполковником полиции Бельским, пишет издание. О нарушениях в полиции узнали "из обращения" от 29 сентября 2020 года, говорится в документе.

По словам Ждановой, административное расследование уже завершилось и материалы поступили в суд. На сайте Зюзинского райсуда Москвы говорится, что дело зарегистрировано 25 ноября.

Мониава ранее сообщила, что на нее и на хоспис пожаловался человек, который считает, что ее подопечный ребенок из психоневрологического интерната, которого она забрала домой на время пандемии, получает слишком много наркотических препаратов. Эти обвинения не соответствуют действительности, отмечает она. По ее словам, проверка показала, что с лекарствами в хосписе все в порядке, но есть ошибки в ведении журналов, которые сотрудники уже устранили.

Появление ошибок Мониава объяснила тем, что хоспис начал работать с наркотическими препаратами только месяц назад, журналы оформлял средний медперсонал, не имевший достаточно опыта для ведения такой документации, а главная медсестра, которая обязана была это делать, тяжело болеет.

Ее слова подтвердила Жданова и добавила, что "на основании анализа документации было установлено, что нарушение правил учета не повлекло за собой выбытия наркотических и психотропных лекарств в нелегальный оборот".

Главврач сказал, что в хосписе наркотики "получают от одного до четырех человек".