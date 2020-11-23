Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести и достоинства политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

"Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям", - сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для иска стали слова Пескова о том, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ. Истец попросил суд признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами". Он также попросил суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.

Иск был подан 16 ноября. Песков его комментировать отказался.

В Der Spiegel 1 октября вышел анонс интервью с Навальным, в нем политик заявил, что российский президент причастен к его отравлению. В России продолжается доследственная проверка по факту случившегося с Навальным, уголовное дело не возбуждено, а власти ссылаются на мнение омских врачей о том, что у политика произошел сбой углеводного обмена на фоне панкреатита.

Комментируя интервью Навального, Песков назвал его обвинения в адрес президента безосновательными и оскорбительными, и добавил, что увидел за ними претензию "на некое участие в политической борьбе". Он добавил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ и дают ему "инструкции", и пообещал, что больше комментировать случившееся с Навальным не будет.