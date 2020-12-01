Минувшая осень в Петербурге стала рекордно теплой

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Прошедшая осень в Санкт-Петербурге стала рекордно теплой, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник.

"Осень в Санкт-Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений. Ее средняя температура составила плюс 9,1 градуса, превысив на 0,7 градуса наиболее теплые до этого времени 1934-й и 1967-й годы (плюс 8,4 градуса)", - говорится в сообщении.

Осадки в осенние месяцы были в пределах нормы.

По данным синоптиков, прошедший ноябрь в Петербурге стал четвертым в ряду самых теплых лет со средней месячной температурой плюс 3,9 градуса. Теплее 2020 года были ноябрь 1996-го (плюс 4,1 градуса) и рекордный 2013-й год (плюс 4,4 градуса).