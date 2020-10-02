Добыча нефти в РФ за 9 месяцев снизилась почти на 8%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России за три квартала 2020 года снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 386,77 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В сентябре 2020 года в России добыто 40,65 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,8% ниже показателя сентября 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,93 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 134,98 млн тонн (в сентябре - 14,7 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 55,65 млн тонн (5,78 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 41,62 млн тонн (4,28 млн тонн), "Газпром нефть" - 29,06 млн тонн (3,25 млн тонн), "Татнефть" - 19,55 млн тонн (2,1 млн тонн), "Башнефть" - 10,67 млн тонн (729,46 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 5,89 млн тонн (686,87 тыс. тонн), "Славнефть" - 8,01 млн тонн (575,12 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,83 млн тонн (507,13 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за девять месяцев текущего года добыли 61,15 млн тонн нефти и газового конденсата (в сентябре - 6,4 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 13,86 млн тонн нефтяного сырья (в сентябре - 1,48 млн тонн).

Данные по добыче газа

Кроме того, по данным ЦДУ ТЭК, объем добычи газа в России за три квартала 2020 года уменьшился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 499,83 млрд куб. метров. Поправка на високосный год учтена.

В сентябре в РФ было произведено 55,58 млрд куб. м газа (падение на 1,4% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые за три квартала 2020 года добыли 350,84 млрд куб. м газа (39,36 млрд куб. м газа - в сентябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за девять месяцев текущего года произвела 52,8 млрд куб. м (в сентябре - 5,95 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 22,26 млрд куб. м (2,4 млрд куб. м в сентябре).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа за три квартала 2020 года добыли НК "Роснефть" - 31,54 млрд куб. м (в сентябре - 3,37 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 16,37 млрд куб. м (1,82 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 15,52 млрд куб. м (1,64 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,87 млрд куб. м (709,41 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,65 млрд куб. м (159,25 млн куб. м), "Татнефть" - 608,96 млн куб. м (66,02 млн куб. м), "Башнефть" - 418,17 млн куб. м (38,57 млн куб. м), "Славнефть" - 473,71 млн куб. м (25,97 млн куб. м).