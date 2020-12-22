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Поправки о запрете финансировать митинги из-за рубежа прошли второе чтение

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования массовых акций. Он также обязывает организаторов митинга отчитываться об источниках финансирования этих мероприятий.

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Законопроект № 1057230-7 предусматривает, что организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на банковский счет. Счет должен быть открыт в российском банке, а его номер следует указать в уведомлении к властям о проведении митинга или шествия. Из закона следует, что жертвователи должны указывать свои личные данные.

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных запрещено, говорится в законопроекте.

После акции ее организатор обязан в течение десяти дней возвратить жертвователям неизрасходованные средства, пропорционально их вложениям, предусматривает документ.

При организации акции законопроект запрещает использовать деньги или имущество, полученные от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц - иностранных агентов, россиян моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Госдума Дмитрий Вяткин

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