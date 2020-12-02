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Произошел пожар рядом с COVID-госпиталем в АТЦ "Москва" на Каширке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На территории автомобильного торгового центра "Москва" на Каширском шоссе рядом с временным инфекционным госпиталем произошло возгорание. Эвакуировать больных не пришлось, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в среду.

"Возгорание в АТЦ "Москва" произошло не на территории временного госпиталя, а в соседнем от него здании. Инцидент не повлиял на работу госпиталя", - сказали в пресс-службе.

Госпиталь для лечения от кронавируса на территории АТЦ "Москва" принял первых пациентов в октябре.

Москва коронавирус Депздрав АТЦ Москва

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