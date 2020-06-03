В Боткинской больнице в Петербурге при пожаре погиб человек

Источник "Интерфакса" предположил, что погибший, возможно болел COVID-19

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар, погиб один человек, сообщили в МЧС.

Пожар случился в 5:50 утра 3 июня в боксе для больных с инфекционным гепатитом, уточнили в ведомстве, ссылаясь на данные самой больницы. Загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров.

Погиб мужчина 1981 года рождения. Причиной его смерти врачи назвали отравление продуктами горения.

"Один из пациентов, предположительно, с коронавирусной инфекцией в нарушение всех норм закурил в кровати и уснул. Произошло воспламенение постельных принадлежностей. Сам предполагаемый виновник отравился продуктами горения", - сказал информированный источник "Интерфакса".

Пожарные выехали по вызову в Боткинскую больницу (корпус на Миргородской улице) в 7:30. Пожар потушили сотрудники стационара, сообщили в МЧС. Спасатели провели там контрольную проливку.

В горевшем корпусе находятся на лечении 274 пациента в том числе 51 лежачий, и 87 сотрудников.

Больница принимает коронавирусных пациентов.

В мае в реанимационных отделениях больницы имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге случились пожары и погибли люди. В обоих случаях горели отделения, где лечили пациентов с тяжелой формой COVID-19. В Москве погибла одна больная, в Петербурге - шестеро. После этого Росздравнадзор временно запретил больницам использовать аппараты ИВЛ "Авента-М", выпущенные с 1 апреля, до выяснения причин возгорания.