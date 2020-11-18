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Спасатели проверят сообщения о взрыве в больнице в Коммунарке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию о произошедшем взрыве и пожаре в больнице в Коммунарке в Москве.

"Поступил сигнал о якобы хлопке и пожаре в больнице № 40 в Коммунарке. Информация проверяется", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его информации, из-за взрыва оказались повреждены помещения больницы.

"Произошел разрыв кислородного трубопровода, повреждено оборудование и помещения, отмечается сильное задымление", - сказал источник.

Информации о пострадавших пока нет, добавил он.

Городская клиническая больница № 40 в поселке Коммунарка в Новой Москве принимает пациентов с коронавирусом.

Москва Коммунарка

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