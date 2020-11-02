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Челябинские "ковид-базы" проверяли за несколько дней до взрыва

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Минздрава Челябинской области проверяли городскую клиническую больницу №2 за несколько дней до того, как на ее территории взорвалась будка с кислородом, и не нашли никаких нарушений. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Семенов.

Пандемия коронавируса

По его словам, он 28 октября издал приказ проверить газовое оборудование на всех ковидных базах региона. В тот же день сотрудники Минздрава осмотрели оборудование во второй горбольнице и никаких замечаний у них не возникло.

Взрыв и пожар в будке с кислородом произошел 31 октября. Из больницы вывели больше 150 пациентов. По факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Губернатор Алексей Текслер среди предварительных причин случившегося назвал аварийное состояние электрооборудования, в МЧС допустили, что причиной инцидента могло стать нарушение правил работы с оборудованием.

Взрывом повредило больничный корпус и жилой многоквартирный дом неподалеку. Там проведут ремонт.

Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Челябинская область Минздрав коронавирус Юрий Семенов Алексей Текслер

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