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Кандидатом на пост главы "Роснано" стал экс-помощник Чемезова Куликов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Кандидатом на пост главы "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

Куликов стал первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии в 2018 году. До этого работал в "Ростехе" (в том числе помощником Сергея Чемезова, исполнительным директором госкорпорации и индустриальным директором радиоэлектронного кластера).

В 2017 году СМИ сообщали, что Куликов являлся кандидатурой на пост главы "Почты России" - вместо Дмитрия Страшнова, который руководил почтовым оператором в 2013-2017 гг.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реформы институтов развития под управление ВЭБа перейдут "Роснано", Корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР, "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Главой "Роснано" на протяжении 12 лет является Анатолий Чубайс.

Роснано Сергей Куликов Сергей Чемезов Анатолий Чубайс

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