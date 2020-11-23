Кандидатом на пост главы "Роснано" стал экс-помощник Чемезова Куликов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Кандидатом на пост главы "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

Куликов стал первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии в 2018 году. До этого работал в "Ростехе" (в том числе помощником Сергея Чемезова, исполнительным директором госкорпорации и индустриальным директором радиоэлектронного кластера).

В 2017 году СМИ сообщали, что Куликов являлся кандидатурой на пост главы "Почты России" - вместо Дмитрия Страшнова, который руководил почтовым оператором в 2013-2017 гг.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реформы институтов развития под управление ВЭБа перейдут "Роснано", Корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР, "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Главой "Роснано" на протяжении 12 лет является Анатолий Чубайс.