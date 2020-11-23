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Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать вопрос назначения руководителей упраздняемых институтов развития, в том числе возможный переход Анатолия Чубайса на другую должность.

"Но вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли у президента РФ Владимира Путина планы на руководителей тех институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы, в том числе в отношении Чубайса.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о процессе оптимизации существующих институтов развития.

Так будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, "Роснано", фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Часть институтов, передаваемых под управление ВЭБа, и раньше была в значительной степени интегрирована в госкорпорацию - например, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР, некоторые другие, в частности - "Роснано", в этот периметр не входили.

Дмитрий Песков Роснано Анатолий Чубайс

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