Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать вопрос назначения руководителей упраздняемых институтов развития, в том числе возможный переход Анатолия Чубайса на другую должность.

"Но вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли у президента РФ Владимира Путина планы на руководителей тех институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы, в том числе в отношении Чубайса.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о процессе оптимизации существующих институтов развития.

Так будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, "Роснано", фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Часть институтов, передаваемых под управление ВЭБа, и раньше была в значительной степени интегрирована в госкорпорацию - например, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР, некоторые другие, в частности - "Роснано", в этот периметр не входили.