Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Глава Минюста выступил за усиление госконтроля за адвокатами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24" выступил за усиление государственного контроля над адвокатурой, но без ущерба независимости этого института от властей.

Министр считает, что "государство может спрашивать и контролировать, насколько должным образом выполняет адвокатура свои поставленные задачи", хотя при этом оно не должно "поражать фундаментальный принцип деятельности адвокатуры - это независимость ее от государства".

"То, что происходит на сегодняшний день в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет, да и само профессиональное сообщество тоже не очень само собой довольно, я имею в виду адвокатское сообщество", - сказал Чуйченко.

Он предложил обдумать и определить суть отношений государства с адвокатурой и напомнил что адвокатура - это институт гражданского общества, "который выполняет, скажем так, квазигосударственную функцию по представлению интересов наших граждан в различных делах".

Минюст Константин Чуйченко

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

Отклонен законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Подписана директива об отставке Чубайса

Подписана директива об отставке Чубайса

Глава Минюста предложил вывести учреждения ФСИН из городов

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

Шестая за год авария на магистрали Газпрома произошла на Урале

Что произошло за день: среда, 2 декабря

РКН назвал видеосервисы, которые могут быть предустановлены на смартфоны

РКН назвал видеосервисы, которые могут быть предустановлены на смартфоны

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано" вместо Чубайса

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано" вместо Чубайса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');