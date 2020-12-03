Глава Минюста выступил за усиление госконтроля за адвокатами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24" выступил за усиление государственного контроля над адвокатурой, но без ущерба независимости этого института от властей.

Министр считает, что "государство может спрашивать и контролировать, насколько должным образом выполняет адвокатура свои поставленные задачи", хотя при этом оно не должно "поражать фундаментальный принцип деятельности адвокатуры - это независимость ее от государства".

"То, что происходит на сегодняшний день в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет, да и само профессиональное сообщество тоже не очень само собой довольно, я имею в виду адвокатское сообщество", - сказал Чуйченко.

Он предложил обдумать и определить суть отношений государства с адвокатурой и напомнил что адвокатура - это институт гражданского общества, "который выполняет, скажем так, квазигосударственную функцию по представлению интересов наших граждан в различных делах".