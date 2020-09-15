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Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление Минюста по Москве и управление Минюста по республике Северная Осетия - Алания внесли в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов, занимавшихся делом о ДТП актера Михаила Ефремова. Речь о защитнике артиста Эльмане Пашаеве и представлявшем потерпевших Александре Добровинском.

Минюст добивается наказания адвокатов за их публичные высказывания в рамках расследования и судебного процесса над Михаилом Ефремовым, но за какие именно, в ведомстве не уточняют.

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Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс", высказывания юристов "содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывает на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

О том, что Минюст намерен добиваться лишения статуса адвоката защитника актера Ефремова Пашаева и привлечения к дисциплинарной ответственности Добровинского, в пресс-службе сообщили на минувшей неделе.

ДТП с актером произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Хроника 08 июня – 15 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Мосгорсуд Эльман Пашаев Александр Добровинский

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