Минюст вновь попытается привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Павлова из-за дела Сафронова

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Управление министерства юстиции по Санкт-Петербургу во второй раз внесло в адвокатскую палату представление о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката, руководителя правозащитного объедения "Команда 29" Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова. Об этом "Интерфаксу" сообщил сам адвокат.

"Управление Минюста по Санкт-Петербургу во второй обратилось в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга с представлением, в котором предлагает рассмотреть вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности", - сообщил Павлов агентству.

Как сообщалось, в сентябре квалификационная комиссия петербургской палаты прекратила дисциплинарное производство в отношении Павлова, возбужденное по аналогичному представлению, "в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения".

По словам адвоката, поводом для нового представления, как и в прошлый раз, стало обращение из ФСБ. Теперь, пояснил Павлов, там утверждают, что он 1 сентября этого года отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу в отношении Сафронова, а также без уважительных причин трижды - в июле и августе - не явился на следственные действия с журналистом.

"Претензии со стороны наших процессуальных оппонентов считаю безосновательными, о чем готов дать соответствующие объяснения в свою адвокатскую палату. Печально наблюдать, как Минюст, не попытавшись разобраться в правовой стороне вопроса, безропотно выполняет волю ФСБ", - отметил Павлов, комментируя представление.

Комментариями министерства юстиции и ФСБ по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В августе нынешнего года из-за ситуации с подписками о неразглашении данных расследования по делу Сафронова региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении всех, на тот момент шестерых, адвокатов журналиста.

Адвокаты расценивают попытку их дисциплинарного преследования из-за дела Сафронова как давление на сторону защиты.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ему секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.