В ПЦ "Мемориал" началась прокурорская проверка

В офисе нет сотрудников, уполномоченных выдать прокурорам документы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В правозащитный центр "Мемориала" пришли прокуроры с проверкой, она будет продолжаться по 29 декабря, сообщил член совета центра Олег Орлов.

"Практически все мы на "удаленке" работаем. В этих условиях приход к нам в "Мемориал" 10 человек, скопившихся в одном помещении и без предупреждения - вопиющее наплевательство на меры, принятые в Москве против COVID-19. На мой взгляд, это за рамками любых разумных действий", - сказал он "Интерфаксу".

Когда прокуроры пришли в офис, там была только юрист организации. По словам Орлова, она "не входит в руководящие органы, поэтому не может им предоставить никаких документов".

"Выполнить их требования прямо сейчас весьма затруднительно. Простой сотрудник не может им предоставить документы. Это должен быть человек, ответственный за руководство организации, и только он. У нас все сделано согласно нормам и правилам работы НКО. Пусть и проверка проходит согласно нормам законодательства и учитывая реалии сегодняшней ситуации в Москве", - отметил правозащитник.

"Если нас ограничивают в передвижениях, правах, и мы соглашаемся, тогда и господа прокуроры должны исходить из этих обстоятельств, а не сваливаться, как снег на голову. Я сейчас на карантине, у нас есть заболевшие. Многие за пределами Москвы. Проверка до 29 декабря - проблемы нет, если спокойно скажут предоставить документы, руководство приедет в Москву, сформирует папки с документами и все предоставит. Неуполномоченный сотрудник не знает, где лежат документы, у него нет ключа от сейфа, он может предоставить не те документы и не в том объеме", - объяснил он.

"Интерфакс" не располагает комментариями прокуратуры по этому поводу.

Правозащитный центр "Мемориал" получил от Минюста статус иностранного агента в 2014 году.

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