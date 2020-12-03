Прокуроры затребовали от "Мемориала" десятки документов

Их интересуют данные о подготовке и издании публикаций центра в СМИ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В рамках новой проверки прокуратура выдвинула правозащитному центру "Мемориал" несколько десятков требований в плане предоставления информации, сообщила пресс-служба центра.

Так, прокуроров интересуют сведения о подготовке и издании публикаций статей в СМИ, в том числе в интернете, данные об иных медиа-проектах центра (выступления на радио, участие в телепередачах) с представлением первичных документов на основании которых производилась указанная деятельность (договора, соглашения, приглашения), копии опубликованных материалов.

Также прокуроры затребовали учредительные и уставные документы, финансовые документы, подробную информацию о программной и информационной деятельности организации.

Исполнительный директор центра "Мемориал" Анна Добровольская получила перечень материалов, которые требует предоставить прокуратура, и назвала их "превосходящими все мыслимые пределы даже на первый беглый взгляд".

Проверка будет проходить со 2 по 29 декабря, "Мемориал" проверят на предмет "исполнения требований законодательства, регламентирующего деятельность некоммерческих организаций".

Ранее член совета правозащитного центра Олег Орлов, сообщил что в московский офис утром 3 декабря пришли несколько прокуроров с проверкой. Поскольку сотрудники центра ушли на удаленку, в соответствии с рекомендациями мэрии, в офисе была только юрист, не уполномоченная предоставлять проверяющим документы. Орлов нашел неадекватным приход проверки без предупреждения в складывающейся эпидемиологической ситуации в Москве.

Правозащитный центр "Мемориал" получил от Минюста статус иностранного агента в 2014 году.