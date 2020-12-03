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Обвиненный в госизмене ученый занимался гиперзвуковыми самолетами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемый в государственной измене учёный-физик Анатолий Губанов активно участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат), сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Губанов, в частности, работал по проекту HEXAFLY-INT, участвовал в международных конференциях и в конференциях в России. В том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в проекте принимали участие ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии, проект был запущен в 2014 году.

Российские учёные в рамках проекта работали с аэродинамикой: производством моделей для эксперимента, трубными испытаниями, расчетными исследованиями.

При этом источник затруднился ответить на вопрос, связано ли задержание Губанова с HEXAFLY-INT.

Участие Губанова в проекте подтверждается данными из открытых источников и материалами СМИ.

Арест физика

3 декабря Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Губанова под арест до 2 февраля. Ученому инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как считает следствие, он мог передавать за границу составляющие гостайну сведения либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Местом работы Губанова, предположительно, является Цетральный Аэродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ), сообщил "Интерфаксу" Николай Кудрявцев - ректор МФТИ, где учёный читал лекции по совместительству.

Адвокат учёного не комментирует ситуацию.

Анатолий Губанов ЦАГИ МФТИ HEXAFLY-INT

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