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Адвокат рассказала о ведущем дело физика Губанова следователе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Расследованием уголовного дела в отношении ученого-физика Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене, руководит следователь Следственного управления ФСБ Александр Чабан, сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Динзе.

По словам защитника, в Лефортовском суде Москвы от нее потребовали разрешение от Чабана для ознакомления с арестным делом Губанова. Динзе пояснила, что намерена обжаловать постановление об избрании ученому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Динзе уточнила, что соглашение с ней заключила семья Губанова, однако с самим подзащитным она до настоящего времени не виделась.

Адвокат отметила, что позиция Губанова по делу ей пока неизвестна. "Но с уверенностью могу сказать только, что он как ученый человек, который первый раз оказался в такой ситуации, может находиться сейчас под давлением", - заключила Динзе.

Следователь по расследованию особо важных дел СУ ФСБ, подполковник Александр Чабан также известен по участию в уголовных делах о госизмене в отношении сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), физика Виктора Кудрявцева и журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Лефортовский суд Москвы в минувший четверг по ходатайству следствия отправил Губанова под арест до 2 февраля. Ученому вменяется государственная измена.

Информированный источник говорил "Интерфаксу", что Губанов, в частности, занимался аэродинамикой высоких скоростей и высокоскоростными летательными аппаратами.

Анатолий Губанов

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