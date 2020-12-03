Вероятным местом работы обвиняемого в госизмене физика оказался ЦАГИ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Постоянным местом работы подозреваемого в госизмене ученого Анатолия Губанова, предположительно, является Цетральный Аэродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ).

Об этом заявил "Интерфаксу" ректор МФТИ Николай Кудрявцев, отвечая на вопрос агентства о постоянном месте работы Губанова. Он также отметил, что в МФТИ Губанов читал лекции несколько часов в неделю.

На сайте ЦАГИ начальник отдела №11, заместитель начальника НИО-2 Губанов А.А. фигурирует в качестве члена программного комитета от ФГУП "ЦАГИ".

Адвокат Губанова отказался от комментариев, отметив, что "вы интернет открыли и там все видите".

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, физик занимался исследованиями в сфере высокоскоростных летательных аппаратов.

В окружении Губанова "Интерфаксу" рассказали, что удивлены арестом ученого. По словам собеседников агентства, он читал лекции в нескольких учебных заведениях и "пользовался уважением у студентов".

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Губанова под арест до 2 февраля.

Губанову инкриминируется "государственная измена". По версии следствия, он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо мог совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.