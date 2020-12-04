Иск о взыскании с "Норникеля" 148 млрд руб. за аварию на ТЭЦ отложили на неделю

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 11 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд вновь запросил дополнительные документы по делу.

По ходатайству "дочки" "Норникеля" суд приобщил к делу материалы о затратах на ликвидацию последствий аварии, сообщил журналистам представляющий интересы НТЭК юрист Юлий Тай. На данный момент НТЭК представила материалы, подтверждающие затраты на сумму 3,7 млрд рублей.

"В соответствии с позицией Верховного суда, все эти затраты должны быть оценены судом. Второй вопрос - учтет или не учтет суд эти траты (в сумме исковых требований). Но посчитать и проанализировать эти затраты - это прямая обязанность как сторон, так и суда в такой категории дел", - сказал он.

"Норникель" ранее оценивал свои затраты на ликвидацию в 10 млрд рублей. Стороны спорят о том, должна ли сумма затрат учитываться в сумме ущерба.

Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.