Причиной аварии на норильской ТЭЦ названы слабые сваи резервуара

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Технической причиной майской аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") стала слабая несущая способность плитного ростверка основания и свай резервуара с дизельным топливом, говорится в заключении комиссии Ростехнадзора.

Комиссия поделила причины аварии на три группы.

Технической причиной разгерметизации и разлива 25324,567 кубометров (21163,3 тонны при принятой плотности 812,5 кг/м3) солярки названа "недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара".

В организационные причины аварии вошли недостатки проектирования железобетонного свайного основания, "обусловленные низким уровнем проектных работ".

Также в этой группе оказались дефекты строительного производства: "непроектные эксцентриситеты передачи нагрузки с ростверков на сваи, отсутствие поперечной арматуры в монолитных обоймах оголовков свай, наличие сухого шлама на дне скважины под концом сваи, опирание до 30% свай не на скальное основание значительно ухудшили напряженно-деформированное состояние железобетонного свайного основания".

Из-за слабых грунтов под концами свай произошло перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на отдельных стойках нагрузка значительно превысила их несущую способность.

В третьей группе причин, названной словом "прочие", указан плохой контроль за безопасной эксплуатацией свайного основания резервуара. Ответственные лица не оценили фактическое состояние этого фундамента и не определили, соответствует ли конструкция проектной документации и требованием нормативов, также они не проверили прочность и устойчивость фундамента с учетом конкретных условий.

Также комиссия выявила нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности. "При проведении экспертизы промышленной безопасности № 1495/2018-ЭПБ, выполненной в 2018 году, экспертной организацией ООО "Безопасность в промышленности" не проведена оценка фактического состояния основания (свайного фундамента) резервуара РВС-30000 (техн. № 5) с определением соответствия строительных конструкций проектной документации и требованиям нормативных документов сооружений", - говорится в сообщении.

Причины аварии комиссия установила, изучив проектные и технические документы, осмотрев место происшествия, опросив очевидцев и должностных лиц и выяснив мнение экспертов. В итоговом акте указаны причины и обстоятельства случившегося, и лица, допустившие нарушения.

10 ноября Енисейское управление Ростехнадзора сообщало, что признаков таяния вечной мерзлоты под резервуаром не было обнаружено.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 000 тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей. Версию о просадке грунта под резервуаром из-за аномально мягкой погоды и таяния мерзлоты ранее высказывали в "Норникеле".