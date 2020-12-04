"ВЭБ-лизинг" передаст ГТЛК "наиболее интересные активы"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ в рамках реформы институтов развития, которая предполагает создание единой лизинговой компании, передаст ПАО "ГТЛК" наиболее интересные активы "ВЭБ-лизинга", заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Он отметил, что бывшему министру транспорта Евгению Дитриху, который недавно возглавил ГТЛК, "досталась крупнейшая лизинговая компания".

"Председателем правительства принято решение о формировании на базе ГТЛК даже большей компании. Мы как ВЭБ наиболее интересные для вас активы из "ВЭБ-лизинга" передадим, и капитала, таким образом, в ГТЛК будет больше", - сказал Шувалов на сессии "Сквозные интеграционные проекты" Евразийского конгресса.

Конкретная схема анонсированного 23 ноября объединения ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" пока не известна. Представители ВЭБа сообщали, что в данный момент идет работа по составлению "дорожной карты" реформы институтов развития. Слова Шувалова - первый комментарий официального лица, проясняющий механику предстоящего объединения, которое могло вызвать вопросы у держателей евробондов ГТЛК ("ВЭБ-лизинг" как часть группы ВЭБа находится под секторальными санкциями и занимать на западных рынках не может).

ГТЛК на 100% принадлежит государству, "ВЭБ-лизинг" входит в состав группы ВЭБа.