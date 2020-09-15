Дегтярев стал добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев привился от коронавируса.

"Я был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Все нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она (вакцина - ИФ) придет - не бойтесь", - сказал Дегтярев в видеоролике, размещенном в его инстаграме во вторник.

В текстовом сообщении к публикации сказано, что одна из партий вакцины скоро поступит в Хабаровский край. Глава региона отметил, что прежде всего прививки сделают медперсоналу, работникам больниц и госпиталей.

По данным регионального Минздрава, на утро 15 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 10 993 случая коронавируса. 2 056 человек находятся на лечении, 96 человек умерли. За сутки выявлено 70 заразившихся.

Как сообщалось, российскую вакцину также испытал на себе министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов.

Первые поставки вакцины в регион ожидаются в октябре, массовая вакцинация жителей Хабаровского края от коронавируса намечена на ноябрь-декабрь.