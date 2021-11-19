Губернатор Калининградской области второй раз заболел COVID-19

Болезнь протекает в легкой форме

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вновь заболел коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

"Активные и массовые контакты губернатора с различными категориями населения области не проходят бесследно. Несмотря на то, что Алиханов уже сделал ревакцинацию, у него выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. При этом чувствует он себя хорошо. Болезнь, по всей видимости, проходит в легкой форме", - сказал Лысков.

По его словам, глава региона изолировался в своем рабочем кабинете. Осенью прошлого года он уже болел коронавирусом также в легкой форме.

"Тогда он успел сделать только первую прививку от коронавируса, который оказался шустрее защитного механизма вакцины и иммунной системы. На этот раз напор COVID-19 вновь оказался пробивным. Надеемся, что благодаря ревакцинации губернатор поправится довольно быстро", - заключил Лысков.

Как сообщалось, на 19 ноября в области прошли вакцинацию 423 640 человек. В результате охват иммунизацией составил 52% от всего населения. При этом в регионе в последние недели темпы вакцинации составляют порядка 3,5 - 4,5 тыс. человек в сутки.

Вместе с тем ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько стабилизировалась и число новых инфицированных не превышает 390 человек в день.