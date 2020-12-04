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Что произошло за день: пятница, 4 декабря

Перестрелка на границе с Украиной, решение ВС Нидерландов по ходатайству России в рамках дела ЮКОСа, отмена приватизации БСК

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о перестрелке на границе с Украиной. Трое неизвестных с оружием пытались пересечь границу и оказали сопротивление при задержании. Один из них был убит, двое вернулись на Украину.

- В России зарегистрированы еще 27 403 случая COVID-19. Из них на Москву пришлись 6 868 случаев, на Петербург - 3 694. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о замедлении темпов распространения вируса, но отметила сложную ситуацию с койками в Санкт-Петербурге, Смоленской, Орловской областях и Севастополе. Она также объяснила разницу в данных оперштаба и Росстата о смертности.

- Минфин РФ начал готовить законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Ранее российская сторона предложила увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

- Путин принял участие в дискуссии об искусственном интеллекте. В ходе мероприятия он рассказал о создании в России беспилотных судов, а также высказался за обеспечение безопасности персональных данных при внедрении ИИ. Президент отметил успехи Сбера в создании экосистемы, но напомнил о банковских приоритетах.

- Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа. Российская сторона просила о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа, которые обязали РФ выплатить $57 млрд бывшим акционерам компании за неспособность защитить их интересы. Минюст РФ счел решение необоснованным.

- Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании". Государство должно получить 95,72% обыкновенных именных акций компании. Власти ранее заинтересовались БСК на фоне скандала вокруг разработки шихана Куштау.

- Блогер Reeflay арестован в Подмосковье по делу о гибели его подруги во время стрима. Ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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