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Поступившей в Челябинскую область вакцины от COVID-19 не хватит всем желающим

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области желающих получить прививку от COVID-19 оказалось больше, чем в регион поступило доз, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Пандемия коронавируса

По ее словам, область получила первую тысячу доз Sputnik V. Этого количества "категорически не хватит на все списки желающих даже по медицинским работникам".

"На федеральном селекторе сегодня сказали больше уделять внимание амбулаторно-поликлиническом звену. Врачам и фельдшерам, которые ходят непосредственно к людям, где риски заражения гораздо выше. Поэтому тысяча, конечно, не покрывает всей потребности", - сказала Гехт.

Кроме медиков, в первую очередь будут прививать учителей, соцработникам и волонтерам, добавила она.

Первый заместитель министра образования области Елена Коузова добавила, что списки педагогов по муниципалитетам уже составлены, и люди идут на прививку "исключительно добровольно".

Оценивая степень доверия к прививке в регионе, Гехт напомнила, что привилась Sputnik V почти полгода назад: "У меня достаточно высокие антитела, что, в принципе, говорит о высокой эффективности этой вакцины".

Массовая прививочная кампания от COVID-19 должна начаться в Челябинской области 7 декабря. Всего до конца года регион ожидает поступления 3000 доз вакцины.

В Москве электронная запись на вакцинацию открылась 4 декабря. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в первые часы в очередь записались 5000 человек.

Президент Владимир Путин 2 декабря потребовал начать массовую вакцинацию от коронвируса к концу следующей недели.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Челябинская область Ирина Гехт коронавирус Sputnik V

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