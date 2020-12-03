Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы опровергают информацию о массовом увольнении врачей в столичной поликлинике №3, где главврачом работает депутат Мосгордумы Елена Самышина.

"В связи с обсуждениями в социальных сетях вокруг якобы массовых увольнений врачей и принуждении к вакцинации в городской поликлинике №3, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Сообщения о том, что врачей в поликлинике №3 стало меньше - не имеют под собой никаких оснований", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Там также отмечается, что в начале 2020 года в поликлинике работало чуть более 120 врачей, а сейчас штат составляет 160 человек.

"Таким образом, с начала года штат врачей расширен на 40 человек. Избыточный административный персонал сокращен, за счет чего усилена медицинская часть персонала поликлиники. За последний месяц по собственному желанию уволились только шесть специалистов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, также не соответствует действительности информация о многочисленных родственниках главного врача, якобы работающих в поликлинике.

"В одном из филиалов работает дочь главного врача на ставке 0,25, в должности оператора ЭВМ (электронная вычислительная машина), оцифровывает медицинские документы, ведет документацию в системе", - сообщается в документе.

Кроме того, в департаменте отметили опыт главного врача Елены Самышиной. "Что касается опыта главного врача, сообщаем, что Самышина вступила в должность 6 февраля 2020 года, до этого более 10 лет имеет опыт руководящей работы медицинской организацией, а именно амбулаторно-поликлиническим учреждением ГБУЗ "Онкологический диспансер ДЗМ", - говорится в пресс-релизе.